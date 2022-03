Ucraina: incendio Zaporizhzhia, Aiea attiva Centro emergenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha attivato il proprio Centro per le emergenze in modalità 24/7, dopo la notizia dell'incendio scoppiato presso la centrale nucleare Energodar di Zaporizhzhia, in Ucraina. Lo ha riferito l'agenzia stessa tramite il proprio profilo Twitter. In un secondo messaggio, l'Aiea afferma che l'incendio "non ha interessato i sistemi 'essenziali'" della Centrale, e che "il personale ha adottato procedure di mitigazione" dell'emergenza. Un incendio è divampato presso la centrale nucleare, coinvolta nei combattimenti tra forze russe e ucraine. Il sindaco di Zaporizhzhia, Dmytro Orlov, ha affermato che il fumo è ben visibile anche a distanza considerevole. Secondo le autorità ucraine, le fiamme sono divampate dopo che le forze russe hanno preso di mira le posizioni degli ucraini nell’area, sebbene avessero annunciato di averne assunto il completo controllo già a inizio settimana. Quella di Zaporizhzhia è la più grande centrale nucleare d'Europa e conta ben 6 reattori. (Res)