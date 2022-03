Ucraina: incendio Zaporizhzhia, esperti Usa escludono rischio disastro nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento dell'Energia e diversi esperti statunitensi di energia nucleare hanno moderato l'allarme in merito all'incendio divampato presso la centrale nucleare Energodar di Zaporizhzhia, in Ucraina. Nelle scorse ore il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, aveva paventato una "catastrofe" e "l'evacuazione dell'Europa". Secondo l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), però, l'incendio non ha coinvolto le strutture principali della centrale. La American Nuclear Society ha affermato, sulla base delle immagini e delle informazioni disponibili, che "la reale minaccia per le vite degli ucraini continua ad essere l'invasione e il bombardamento del Paese" da parte della Russia. Jon B Wolfsthal, ex consigliere speciale del presidente Usa Joe Biden quando quest'ultimo era vicepresidente, ha aggiunto che "dovremmo tutti fare un passo indietro e non saltare a conclusioni affrettate". (segue) (Nys)