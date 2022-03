Usa: governatore California annuncia piano per trattamento psichiatrico dei senzatetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore democratico della California, Gavin Newsom, ha annunciato ieri, 3 marzo, un piano per la somministrazione obbligatoria di assistenza psichiatrica a senzatetto che soffrono di problemi mentali o dipendenze da sostanze stupefacenti, nel tentativo di contrastare la piaga del degrado urbano che affligge le maggiori città di quello Stato. "Non può esserci compassione con persone senza indumenti che defecano e urinano in mezzo alle strade, che urlano e che parlano da sole", ha dichiarato Newsom al quotidiano "San Francisco Chronicle". "Non c'è nulla di appropriato in bambini che con le loro madri che mentre tentano di arrivare al parcheggio vengono molestati da persone che chiaramente hanno bisogno di aiuto. Sono sempre più oltraggiato da quel che succede nelle strade. Ne sono disgustato", ha detto Newsom. (segue) (Nys)