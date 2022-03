Usa: governatore California annuncia piano per trattamento psichiatrico dei senzatetto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma varato dal governatore democratico, battezzato "Care Court", istituirà un nuovo ramo per la salute mentale nel sistema dei tribunali di contea della California, che potranno ordinare il trattamento obbligatorio di soggetti senza fissa dimora che soffrano di sintomi psicotici perché affetti da malattie mentali come la schizofrenia, o a causa della dipendenza da droghe. Secondo le anticipazioni, le disposizioni del piano varranno in particolare per i soggetti sospettati di reati; per soggetti prossimi alla dimissione da reparti psichiatrici; o su segnalazione di familiari o operatori sociali. I soggetti interessati verranno rappresentanti da un avvocato d'ufficio, e un "team clinico" si occuperà di redigere un piano di assistenza psichiatrica in collaborazione con la corte e i soggetti direttamente coinvolti. (Nys)