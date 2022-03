Giappone: Covid, governo approva ulteriore allentamento delle restrizioni agli ingressi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha approvato un ulteriore incremento del limite massimo agli ingressi giornalieri nel Paese, che il primo marzo scorso è stato innalzato da 3.500 a 5mila persone. Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha annunciato che dal 14 marzo il limite massimo verrà portato a 7mila ingressi giornalieri, e che la priorità verrà data ai circa 150mila studenti stranieri che da oltre due anni attendono di poter entrare in Giappone, con una deroga loro riservata di altri mille ingressi giornalieri in aggiunta a quelli consentiti. Nei giorni scorsi il governo ha ridotto in linea di principio il periodo di quarantena per le persone in arrivo nel Paese da sette a tre giorni; non è esclusa, nel prossimo futuro, la revoca dell'obbligo di quarantena per le persone che abbiano assunto tre dosi di vaccino e previa presentazione dell'esito di un test molecolare negativo. (segue) (Git)