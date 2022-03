Venezuela: Maduro annuncia aumento del salario minimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha annunciato l'aumento del salario minimo, portandolo da 7 a 126,32 bolivares, l'equivalente di circa 40 dollari statunitensi. "Proponete che si porti il salario minimo di base dei lavoratori a mezzo Petro (la divisa virtuale locale), e io sono d'accordo. E che questo aumento ricadia su tutte le tabelle sindacali", ha detto Maduro durante il II congresso della Classe operaia. Il presidente ha detto che si procederà inoltre a recuperare il salario minimo e adeguare le tabelle sindacali anche tra i lavoratori del settore pubblico, promettendo inoltre un piano per indennizzare i pensionati. Il Bolivar ha perso il 90 per cento del suo valore nel 202 e oltre il 70 per cento nel 2021. (segue) (Vec)