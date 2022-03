Ucraina: domato incendio presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incendio presso la centrale nucleare Energodar di Zaporizhzhia, in Ucraina, è stato domato. Lo ha riferito il servizio statale per le emergenze del governo ucraino, secondo cui le fiamme erano divampate a causa di un attacco delle Forze armate russe presso un edificio di addestramento parte del complesso della più grande centrale nucleare d'Europa. Il dipartimento dell'Energia e diversi esperti statunitensi di energia nucleare hanno moderato l'allarme in merito all'incendio. Nelle scorse ore il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, aveva paventato una "catastrofe" e "l'evacuazione dell'Europa". Secondo l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), però, l'incendio non ha coinvolto le strutture principali della centrale. La American Nuclear Society ha affermato, sulla base delle immagini e delle informazioni disponibili, che "la reale minaccia per le vite degli ucraini continua ad essere l'invasione e il bombardamento del Paese" da parte della Russia. Jon B Wolfsthal, ex consigliere speciale del presidente Usa Joe Biden quando quest'ultimo era vicepresidente, ha aggiunto che "dovremmo tutti fare un passo indietro e non saltare a conclusioni affrettate". (Kiu)