Venezuela: ex ministro Esteri Arreaza nominato ministro Comuni e protezione sociale

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha nominato Jorge Arreaza come nuovo ministro delle Comuni e della protezione sociale, in sostituzione di Noris Herrera Rodriguez. Arreaza, pronto per Maduro a "battere il Paese centimetro per centimetro", ha ricoperto diversi incarichi tanto nei governi dell'ex presidente Hugo Chavez, di cui è stato anche genero, quanto in quelli di Maduro. Dal 2017 al 2021 è stato ministro degli Esteri, protagonista di numerose campagne nella stagione di maggiore isolamento internazionale di Caracas, per poi passare a svolgere le funzioni di ministro dell'Industria. Un incarico che ha esercitato per pochi mesi, prima di essere candidato a governatore dello Stato di Barinas, patria e feudo elettorale di Chavez, nella ripetizione del voto amministrativo di gennaio 2022. Una corsa che Arreaza ha perso per 44mila voti contro l'oppositore Sergio Garrrido, trasformandosi nel primo candidato "chavista" a perdere le elezioni in quello Stato. Il ministero che passa ora a dirigere ha come compito centrale quello di coordinare le politiche delle Comuni venezuelane, uno degli istituti voluti da Chavez per incentivare la partecipazione popolare nei processi decisionali locali. (Vec)