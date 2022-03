Usa: aborto, approvato in Florida divieto oltre la 15ma settimana di gravidanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato della Florida ha approvato nella serata di ieri, 3 marzo, un disegno di legge che proibisce l'aborto oltre la 15ma settimana di gravidanza. Il disegno di legge passa ora alla scrivania del governatore repubblicano Ron DeSantis, che ha già espresso il proprio sostegno al provvedimento. Il disegno di legge prevede eccezioni al divieto di aborto per casi quali malformazioni del feto e pericolo di vita per la madre; non è invece prevista una deroga oltre la 15ma settimana per le gravidanze causate da aborto o incesto. Ad oggi l'aborto è consentito in Florida non oltre la 24ma settimana di gravidanza. La Corte Suprema degli Stati Uniti di esprimerà nei prossimi mesi in merito al divieto di aborto oltre la 15ma settimana entrato in vigore in un altro Stato Usa, il Mississippi. Lo scorso anno, inoltre, il Texas ha adottato una legge che vieta l'aborto dopo l'individuazione del battito cardiaco del feto, solitamente attorno alla sesta settimana di gravidanza. (Nys)