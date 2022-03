Corea del Sud: presidenziali, al via procedure di voto anticipato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità elettorali della Corea del Sud hanno dato il via oggi a due giorni di voto anticipato in vista delle elezioni presidenziali del prossimo 9 marzo. Lo riferisce la stampa sudcoreana, secondo cui sul territorio nazionale sono stati aperti 3.552 seggi. L'avvio delle procedure di voto anticipato coincide con un nuovo picco dei contagi da Covid-19, che nelle scorse 24 ore hanno raggiunto in Corea del Sud il record di 266.853 casi. Il governo sudcoreano stima che circa un milione di persone nel Paese si trovi in isolamento o quarantena a causa della pandemia. (segue) (Git)