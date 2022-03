Corea del Sud: presidenziali, al via procedure di voto anticipato (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso ufficialmente il via in Corea del Sud il periodo di campagna elettorale di 22 giorni in vista delle presidenziali, che si terranno in quel paese il prossimo 9 marzo. Sino al giorno del voto le campagna elettorali potranno organizzare comizi e attività in luoghi pubblici. Il candidato alla presidenza del Partito democratico, Lee Jae-myung, ha dato il via alla sua campagna visitando un centro di controllo del traffico navale nella città portuale di Busan, Il candidato del partito Potere dei nazionali, Yoon Suk-yeon, ha invece inaugurato il periodo di campagna elettorale con una visita al Cimitero nazionale di Seul. (Git)