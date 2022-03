Usa: Sherman avvia tour diplomatico in Turchia, Spagna, Marocco, Algeria ed Egitto (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Successivamente, Sherman si recherà ad Algeri dal 9 al 10 marzo. Incontrerà il presidente Abdelmadjid Tebboune per discutere di questioni bilaterali e regionali. Il 10 marzo, il vicesegretario incontrerà il ministro degli Esteri Ramtane Lamamra e guiderà la delegazione statunitense per il quinto Dialogo strategico Usa-Algeria. Il vicesegretario incontrerà anche donne delle scuole superiori e dei college che partecipano a un programma sponsorizzato dagli Stati Uniti e rappresentanti locali delle imprese statunitensi.Infine, dal 10 all'11 marzo, si recherà al Cairo, in Egitto, dove incontrerà il ministro degli Esteri Sameh Shoukry e altri alti funzionari egiziani. L’esponente della diplomazia statunitense si incontrerà anche con il capo del Consiglio nazionale dei diritti umani Moushira Khattab, che ospiterà una discussione con i difensori dei diritti umani egiziani e incontrerà i giovani egiziani. (Nys)