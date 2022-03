Ucraina: ministero Difesa, distrutti 20 veicoli russi vicino a base aerea Hostomel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa ucraino ha dichiarato di aver distrutto 20 veicoli militari russi vicino alla base aerea di Hostomel, nei pressi della capitale Kiev. I video pubblicati sui social media mostrano soldati ucraini che camminano su veicoli danneggiati e in fiamme contrassegnati dal segno V, che suggerisce che facevano parte delle forze russe provenienti dalla Bielorussia. La "Cnn" ha geolocalizzato e verificato l'autenticità dei video in un'area a circa dieci chilometri dall'aeroporto di Hostomel. "La battaglia è condotta da un gruppo combinato di forze speciali del ministero della Difesa ucraino e da gruppi di resistenza locali", si legge nel in un messaggio su Twitter del dicastero. (Rum)