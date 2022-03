Colombia: elezioni legislative, Onu denuncia aumento violenza gruppi militari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto presentato dalla rappresentante dell'Alto commissariato Onu denuncia un "incremento della violenza armata nelle zone rurali" della Colombia in un contesto nel quale, anche a causa della pandemia, si registra "un peggioramento anche delle preesistenti condizioni di iniquità sociale ed economica". In linea con quanto riportato anche da altre organizzazioni, le cifre relative ai "massacri" e agli omicidi nel 2021 sono le più alte dal 2014, denuncia l'Onu. Secondo il documento presentato da de Rivero nell'anno trascorso si sono verificati 78 massacri con 292 persone uccise, 100 uccisioni di leader sociali e difensori dei diritti umani, e 54 omicidi di ex combattenti. Allo stesso tempo si denuncia una ripresa del fenomeno del reclutamento infantile da parte delle milizie irregolari. (segue) (Mec)