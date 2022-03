Cile: rapporto Esercito su periodo dittatura condanna "crimini di lesa umanità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Esercito del Cile ha riconosciuto e condannato per la prima volta in un documento ufficiale la sua partecipazione in "crimini di lesa umanità" durante la dittatura militare del generale Augusto Pinochet. E' quanto emerge dal rapporto su "50 anni di azioni dell'Esercito", dove viene ammessa la partecipazione dell'istituzione in esecuzioni, omicidi, torture e sparizioni forzate, episodi definiti come "una vergogna istituzionale". Tra i crimini più significativi che vengono riconosciuti, quelli relativi alla "Carovana della morte" guidata dal colonnello Sergio Arellano Stark, responsabile dell'uccisione e la sparizione di un centinaio di detenuti politici in tutto il Paese. (segue) (Abu)