Cile: rapporto Esercito su periodo dittatura condanna "crimini di lesa umanità" (2)

- Nel rapporto si fa riferimento anche all'uccisione nel 1970 del generale René Schneider, comandante in capo dell'Esercito. Un'azione portata avanti, si legge nel documento, anche con la collaborazione della statunitense Central Intelligence Agency (Cia) con l'obiettivo di attribuire l'omicidio alla guerriglia della sinistra e impedire la vittoria del candidato socialista, Salvador Allende. I militari riconoscono anche la loro partecipazione nell'omicidio di un altro alto ufficìale dell'esercito. Si tratta del generale Carlos Prats, ex comandante in capo dell'esercito durante la presidenza di Allende e morto in un agguato a Buenos Aires insieme a sua moglie, Sofia Cuthbert, nel 1974. (segue) (Abu)