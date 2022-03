Abruzzo: assessore Liris, ok a Pit comprensorio Navelli per 9,5 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato di indirizzo del Programma di sviluppo Restart (per la coesione territoriale e la ripresa socio-economica delle aree compite dal terremoto del 2009) dell'Abruzzo, nella seduta di oggi, ha approvato il Progetto integrato territoriale (Pit) dell'Area omogenea 6 che destina 9,5 milioni di euro ai comuni di Navelli, soggetto capofila, Caporciano, Carapelle Calvisio, Prata d'Ansidonia e San Pio delle Camere. "È un risultato importante che si inserisce, da un lato, nel solco dell'attività quotidiana che ci vede impegnati nel creare le condizioni per ridurre il divario tra aree urbane e fortemente antropizzate e piccoli centri", commenta l'assessore al Bilancio, Guido Liris. "per raggiungere l'agognato traguardo di offrire le stesse opportunità a chi decide di restare, tornare o scegliere di vivere nei paesi. Dall'altro lato, un progetto tanto ambizioso vuole far fare il salto di qualità dal punto di vista dell'incoming turistico a un'area di particolare pregio che ha già dimostrato di essere attrattiva oltre i confini regionali". Il progetto, che sarà all'esame della prossima riunione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess), intitolato "Altopiano d'Abruzzo: un museo all'aperto", per 9.474.771,15 euro ha l'obiettivo di creare un "rinnovato sistema di offerta" per intercettare i turisti che cercano l'autenticità durante una vacanza, identificando un "modello" nuovo di percezione del paesaggio: un museo all'aperto che mette in relazione le dimensioni della natura e del costruito, instaurando un dialogo con i luoghi e le comunità "custodi delle risorse". Gli interventi del Pit – si legge nell'abstract – inseriti in un sistema di promozione e fruizione unitario, sono in grado di esaltare, le identità, le tradizioni ed i contesti storico-ambientali, in grado anche di promuovere una rete di servizi innovativi organizzati secondo criteri e standard qualitativi condivisi. (segue) (Com)