Roma: manifesti choc Pro vita "Più potere alle donne? Facciamole nascere"

- Nuovi manifesti choc dell'associazione Pro vita e famiglia sono comparsi a Roma nella giornata di oggi. A piazza Carpegna, zona ovest di Roma, ma anche in altre strade della Capitale, sono stati affissi cartelloni che ritraggono un feto e la scritta che recita: "Più potere alle donne? Facciamole nascere". In vista della Giornata internazionale delle donne, che si celebra l'8 marzo, il riferimento è alle posizioni dell'associazione contro la legge 194 sul diritto delle donne all'aborto. La diffusione dei manifesti in città è confermata dalla campagna lanciata da Pro vita sul sito ufficiale. "Come per ogni essere umano, il primo diritto di una donna è quello alla vita. Ogni anno nel mondo l’aborto stermina milioni di donne nel grembo materno solo perché sono donne. Perché le femministe non protestano? Che potere e quali diritti potremo mai dare alle donne se, prima, non le facciamo nascere? L’uguaglianza di genere inizia nell’utero", è la spiegazione dell'associazione affidata a un comunicato stampa. (Rer)