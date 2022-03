Usa: Sherman avvia tour diplomatico in Turchia, Spagna, Marocco, Algeria ed Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesegretario di Stato Usa, Wendy Sherman, avvierà domani un tour diplomatico che la porterà a Istanbul e Ankara, in Turchia; Madrid, Spagna; Rabat e Casablanca, Marocco; Algeri, Algeria; e Il Cairo, in Egitto, dal 4 all'11 marzo. Lo rende noto il dipartimento di Stato. Sherman inizierà il suo viaggio a Istanbul e Ankara, in Turchia, dal 4 al 5 marzo per incontrare il vice ministro degli Esteri Sedat Onal e altri funzionari per discutere dell'invasione russa dell'Ucraina. Gli incontri includeranno discussioni su un'ulteriore cooperazione congiunta Usa-Turchia e sul comune interesse a sostenere l'Ucraina. (segue) (Nys)