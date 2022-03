Usa: amministrazione Biden sospende espulsioni verso Ucraina, Russia e altri 7 paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha sospeso le operazioni di espulsione verso l'Ucraina, la Russia e altri sette paesi della regione a causa dell'invasione russa in corso nei territori di Kiev. Lo riferisce l’emittente statunitense “Cbs News”, citando due fonti a conoscenza della faccenda. In una dichiarazione, l'Immigration and Customs Enforcement (Ice) degli Stati Uniti ha confermato la sospensione dei voli di espulsione verso l'Ucraina. “Nel mezzo della crisi umanitaria in corso in Ucraina, l’Ice ha sospeso i voli di rimpatrio verso l'Ucraina", ha detto a “Cbs” un portavoce dell'agenzia. Gli altri paesi coinvolti dall’iniziativa sono Bielorussia, Georgia, Ungheria, Moldova, Polonia, Romania e Slovacchia.(Nys)