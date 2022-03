Usa-Austria: colloquio Sherman-Tieffenthal, focus su Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesegretario di Stato Usa, Wendy Sherman, ha avuto un colloquio con il segretario generale austriaco per gli Affari esteri, Peter Launsky-Tieffenthal, per discutere “della guerra ingiustificata, non provocata e premeditata della Russia contro l'Ucraina”. E’ quanto si legge in una nota ufficiale del dipartimento di Stato. Le parti hanno condannato fermamente l'ulteriore invasione della Russia in Ucraina come una flagrante violazione del diritto internazionale e dei principi e degli impegni dell'Osce. Entrambi hanno espresso fermo sostegno alla sovranità dell'Ucraina e hanno promesso un coordinamento continuo per sostenere il popolo ucraino e imporre costi enormi alla Russia. Sherman e Launsky-Tieffenthal hanno anche concordato un forte sostegno alla stabilità nei Balcani occidentali e alla loro integrazione europea.(Nys)