- VARIE- Al via il primo seminario del ciclo “Pnrr e Salute - riflessioni, strategie e proposte per il sistema sanitario del post Covid. Tavola rotonda alla quale parteciperanno la professoressa Antonella Occhino, Preside della Facoltà di Economia dell’Università Cattolica, il professor Walter Ricciardi, Ordinario di Igiene generale e applicata alla Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica e consigliere scientifico del Ministro della Salute per l’emergenza da coronavirus, e il professor Americo Cicchetti, Ordinario di Organizzazione aziendale alla Facoltà di Economia e direttore dell’Altems. Roma, policlinico universitario Agostino Gemelli. Gli incontri, tutti programmati nelle giornate del venerdì alle ore 16.30, potranno essere seguiti anche via streaming attraverso il seguente link: https://seminarialtems.eminerva.eu/. (ore 16:30)- Progetto “100 opere tornano a casa”. Interverranno il direttore della direzione regionale Musei Lazio Stefano Petrocchi, la direttrice del museo archeologico dell’Agro Falisco Sara De Angelis e il sindaco di Civita Castellana Luca Giampieri. Civita Castellana, Sala conferenze Forte Sangallo (ore 11:30) (Rer)