Ucraina: Di Maio, non siamo in guerra e lavoriamo per favorire colloqui di pace

18 ottobre 2021

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha affermato che l’Italia non è attualmente in guerra. “No, non siamo in guerra, andare in guerra è un'altra cosa, noi applichiamo i pacchetti sanzionatori per evitare che questa guerra destabilizzi tutto il continente”, ha affermato il ministro intervenendo a “Piazza pulita” su La7 sulla crisi in Ucraina. "Stiamo lavorando all'Ue e G7, e con i nostri alleati Nato, per portare seriamente al tavolo (il presidente russo Vladimir) Putin", ha aggiunto Di Maio in riferimento ai prossimi impegni istituzionali che lo vedranno protagonista.(Res)