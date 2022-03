Usa: Sherman avvia tour diplomatico in Turchia, Spagna, Marocco, Algeria ed Egitto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sherman si recherà quindi a Madrid, in Spagna, dal 6 all'8 marzo, per co-presiedere il dialogo sulla sicurezza informatica tra Stati Uniti e Spagna il 7 marzo per vedere il segretario di Stato spagnolo per gli affari esteri e globali Ángeles Moreno Bau. Le parti si incontreranno per discutere una serie di questioni e sfide, tra cui l'attacco della Russia contro l'Ucraina, la risposta coordinata e il forte partenariato transatlantico. Il vicesegretario parlerà anche con studenti e docenti di un'università con sede a Madrid e parteciperà a una discussione con le donne imprenditrici. (segue) (Nys)