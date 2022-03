Usa: assalto al Congresso, citata in giudizio fidanzata Trump jr.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione d’inchiesta della Camera dei rappresentanti Usa che indaga sulla rivolta del 6 gennaio 2021 al Campidoglio ha citato in giudizio Kimberly Guilfoyle, fidanzata di Donald Trump Jr. Lo scrive il quotidiano “The Hill”, ricordando che la donna è intervenuta durante la manifestazione che ha preceduto l'attacco al Campidoglio e, secondo la commissione, è stata coinvolta nella raccolta fondi per l'evento. Secondo quanto riferito, era anche nello Studio Ovale della Casa Bianca la mattina del 6 gennaio. “Guilfoyle ha incontrato Donald Trump all'interno della Casa Bianca, ha parlato alla manifestazione che ha avuto luogo prima della rivolta del 6 gennaio e, a quanto pare, ha svolto un ruolo chiave nell'organizzazione e nella raccolta di fondi per quell'evento. Il comitato ristretto sta cercando informazioni da lei su queste e altre questioni", ha dichiarato il deputato democratico Bennie Thompson, presidente della commissione. “Poiché Guilfoyle ha rinunciato al suo impegno originale di fornire un colloquio volontario, emettiamo la citazione in giudizio di oggi che la costringerà a testimoniare. Ci aspettiamo che rispetti la legge e collabori, ha aggiunto.(Nys)