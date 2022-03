Ucraina: guerra ha rimpiazzato pandemia Covid come rischio principale catene forniture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra in corso fra Russia e Ucraina ha sostituito la pandemia di Covid-19 come principale rischio per le catene di approvvigionamento. E’ quanto emerge da un’analisi elaborata da Moody’s e pubblicata dall’emittente statunitense “Cnn”. La pandemia di coronavirus ha portato le catene di approvvigionamento globali al punto di rottura, causando carenze e facendo salire alle stelle i prezzi soprattutto negli Stati Uniti. La Russia è un importante produttore di materie prime, dal petrolio e dal gas naturale, dal palladio al grano. L'Ucraina è anche un importante esportatore di grano e neon. La crisi sta mettendo in dubbio almeno una parte di quelle forniture. “Il rischio maggiore per le catene di approvvigionamento globali si è spostato dalla pandemia al conflitto militare Russia-Ucraina e alle incertezze geopolitiche ed economiche che ha creato", spiega l'economista di Moody's Analytics, Tim Uy. La crisi Russia-Ucraina "non farà che aggravare la situazione per le aziende in molti settori", soprattutto quelli che dipendono dalle risorse energetiche. L'Europa, in particolare, risentirà maggiormente del picco dei prezzi dell'energia perché dipende dalla Russia per il gas naturale. I prezzi del petrolio sono aumentati in tutto il mondo, facendo salire il costo della benzina e aumentando le prospettive sui costi per le compagnie aeree e le industrie che utilizzano il petrolio per la lavorazione dei prodotti, come ad esempio la plastica. La crisi in atto potrebbe accumulare ulteriore pressione sulla carenza mondiale di chip per computer, iniziata già durante il Covid.(Nys)