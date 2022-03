Colombia: elezioni legislative, Onu denuncia aumento violenza gruppi militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rappresentante per la Colombia dell'Alto commissariato Onu per i Diritti Umani, Juliette de Rivero, ha espresso la sua "preoccupazione" per l'incremento della violenza da parte dei gruppi militari irregolari a pochi giorni dallo svolgimento delle elezioni legislative. Lo ha detto giovedì in una conferenza stampa in occasione della presentazione del rapporto annuale sulle violazioni ai diritti umani nel Paese sottolineando in particolare la sua preoccupazione per le circoscrizioni speciali dove per la prima volta verranno assegnati 16 scanni a rappresentanti del processo di pace. "Vogliamo elezioni pacifiche e tranquille dove i cittadini possano partecipare con le dovute garanzie di sicurezza, ha dichiarato Rivero. (segue) (Mec)