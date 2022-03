Colombia: elezioni legislative, Onu denuncia aumento violenza gruppi militari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'Unità di investigazione della Giurisdizione speciale per la pace (Jep), il tribunale speciale istituito ad hoc per giudicare i responsabili di crimini commessi prima del 2016 nel contesto della guerra tra Stato e Forze armate rivoluzionarie (Farc), il 2021 è stato l'anno più violento dalla firma degli Accordi di pace. E' quanto emerge dal rapporto diffuso il 18 febbraio dove si afferma nell'anno appena trascorso si sono registrati livelli inediti in termini di massacri di popolazione civile, di sfollamenti, di reclutamento di minori e di minacce. Le statistiche della Jep riferiscono di 93 massacri avvenuti nel 2021 contro i 71 del 2020, i 21 del 2019, i 26 del 2018 e i 19 del 2017. La strage più grave è quella occorsa il 31 maggio nella cittadina di Algeciras, con nove persone uccise. La metà dei massacri, afferma il documento, si sono registrati nelle province di Cauca Antioquia, Valle del Cauca e Narino. (segue) (Mec)