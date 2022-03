Venezuela: Usa rinnovano decreto che dichiara governo Maduro "minaccia insolita e straordinaria"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione federale degli Stati Uniti ha rinnovato per un anno la validità del decreto che definisce il governo venezuelano di Nicolás Maduro come "una minaccia insolita e straordinaria" per la sicurezza nazionale e la politica estera degli Stati Uniti, applicando le relative sanzioni. Il decreto, firmato dall'ex presidente Barack Obama nel 2015, è stato prorogato ogni anno anche dai successori Donald Trump e Joe Biden. Il testo emesso evidenzia che in Venezuela sono stati erose le "garanzie dei diritti umani", citando aspetti chiave come la persecuzione degli oppositori politici, la restrizione della libertà di stampa, la violenza, le violazioni dei diritti umani contro la cittadinanza, sia nel contesto di proteste anti-governative che al di fuori.(Nys)