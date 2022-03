Ucraina: media, Casa Bianca valuta invio Harris per colloqui in Polonia e Romania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca sta valutando l’ipotesi di inviare la vicepresidente Kamala Harris a Varsavia, in Polonia, e a Bucarest, in Romania, per mostrare solidarietà all'Ucraina a fronte dell’invasione russa. Lo scrive il quotidiano “The Hill” citando fonti che hanno familiarità con le discussioni in corso, in base alle quali Harris dovrebbe visitare le truppe Usa di stanza in Romania e al confine con l'Ucraina, dove la crisi dei rifugiati ha già visto più di 1 milione di persone fuggire a seguito dell'attacco russo. Il viaggio potrebbe avvenire nelle prossime settimane, ha detto una fonte, aggiungendo che non c'è un dialogo attivo sull'invio del presidente Joe Biden stesso nella regione.(Nys)