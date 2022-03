Ucraina: Della Vedova all’Onu, sosteniamo commissione inchiesta su violazioni diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervenendo al dibattito urgente nel Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite sulla situazione in Ucraina, il sottosegretario agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova, ha reiterato, con la massima fermezza, la condanna dell'Italia dell'invasione non provocata e ingiustificata dell'Ucraina da parte della Federazione Russa. Lo riferisce una nota della Farnesina. “Abbiamo sostenuto l'iniziativa dell'Ucraina di chiedere un dibattito urgente per affrontare il già devastante impatto del conflitto sui diritti umani, come evidenziato dall'Alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani – ha detto il sottosegretario –. Questo Consiglio non può sottrarsi alle proprie responsabilità e deve agire per identificare i colpevoli delle violazioni e degli abusi dei diritti umani che vengono commessi: ecco perché sosteniamo l'istituzione di una Commissione d'inchiesta”. “Siamo vicini al popolo ucraino ed esortiamo la Federazione Russa a rispettare pienamente i suoi obblighi in materia di diritti umani e di diritto internazionale umanitario, cessare immediatamente tutte le azioni militari e consentire un accesso umanitario pieno, sicuro e senza ostacoli”, ha concluso Della Vedova. (Res)