Ucraina: tratto in salvo equipaggio nave estone affondata nel Mar Nero

- L'equipaggio della nave estone affondata nelle scorse ore nel Mar Nero è stato tratto in salvo. Lo riferisce l'emittente statunitense "Cnn", citando una dichiarazione in merito del parlamento ucraino. Secondo le prime ricostruzioni l'imbarcazione era stata danneggiata dall'impatto con una mina, ma le autorità di Kiev attribuiscono l'affondamento ai "colpi d'artiglieria dell'occupante", in riferimento alle forze russe che da otto giorni hanno avviato un'aggressione nei confronti dell'Ucraina. Tutti e sei i membri dell'equipaggio della nave estone denominata Helt sono stati recuperati e sono attualmente "in condizioni soddisfacenti", spiega la nota.(Nys)