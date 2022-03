Usa-Georgia: colloquio tra Blinken e presidente Zourabichvili, focus su Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato statunitense, Antony J. Blinken, ha parlato oggi con il presidente georgiano, Salome Zourabichvili, in merito alla "risposta globale all'attacco premeditato, non provocato e ingiustificato del governo russo all'Ucraina e della continua occupazione russa della Georgia". Lo riferisce il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price. Blinken ha espresso apprezzamento per il popolo della Georgia e per il sostegno personale e costante di Zourabichvili all'Ucraina. Blinken ha sottolineato l'impegno statunitense a favore della sovranità e dell'integrità territoriale della Georgia entro i suoi confini internazionalmente riconosciuti e ha preso atto che gli Stati Uniti continueranno a sostenere il popolo georgiano nel perseguire un futuro euro-atlantico democratico, pacifico e prospero. (Nys)