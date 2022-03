Fisco: Brunetta, su catasto incomprensibile voto Forza Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"È sempre bello quando un organo di stampa come Agenzia Nova taglia traguardi importanti che significano impegno nella verifica dei fatti, qualità e tempismo" Renato Brunetta

Ministro per la Pubblica amministrazione

19 luglio 2021

- "Incomprensibile il voto odierno di Forza Italia in commissione Finanze alla Camera sul disegno di legge delega per la riforma del sistema fiscale. A ottobre la linea condivisa all’interno del partito era chiara e ha portato all’approvazione del provvedimento in Cdm da parte dei ministri azzurri. Confermo la linea: la casa non si tocca, né ora né mai". Lo sottolinea in una nota Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione. "Con la revisione del catasto - aggiunge - il contribuente medio non si accorgerà di nulla: l’impegno che il governo ha preso è che nessuno pagherà di più. L’imposizione fiscale su case e terreni rimarrà invariata. L’analisi di impatto della regolamentazione è chiara: l’articolo 6 del disegno di legge prevede, tra i criteri direttivi da seguire nell’esercizio della delega, che le informazioni rilevate ‘non siano utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi e, comunque, per finalità fiscali’". "Il presidente Draghi - ha ricordato Brunetta - lo ha affermato con nettezza in tutte le occasioni: l’obiettivo generale della delega è quello di ridurre il gettito complessivo, non di aumentarlo. La mappatura sul territorio nazionale è essenziale per combattere l’opacità, favorire l’emersione del sommerso, modernizzare gli strumenti di rilevazione e integrare le informazioni sui fabbricati attualmente presenti nel catasto. Gli estimi, le rendite e i valori patrimoniali per la determinazione delle imposte rimangono quelli attuali”.(Rin)