Perù: ex presidente Alberto Fujimori ricoverato d'urgenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente del Perù, Alberto Fujimori, è stato trasportato d'urgenza ad un ospedale della città di Ate per "complicazioni del suo stato di salute". Lo riferisce un comunicato delle autorità sanitarie dove si afferma che l'ex presidente di 83 anni, che sta scontando una pena di 25 anni nel carcere di Barbadillo, è stato stabilizzato al pronto soccorso dopo essere arrivato con un quadro di saturazione bassa di ossigeno e ritmo cardiaco accelerato. Secondo quanto riferisce il comunicato, Fujimori sarà trasferito prossimamente all'ospedale Centenario a Pueblo Libre per proseguire il trattamento medico. Per un problema simile di origine polmonare l'ex presidente era stato ricoverato a novembre del 2021. La figlia Keiko, ex candidata presidenziale e imputata in diverse cause per corruzione, ha chiesto sui social di "pregare" per il padre. (segue) (Brb)