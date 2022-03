Fisco: M5s, da centrodestra narrazione ridicola su riforma catasto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La narrazione che il centrodestra sta portando avanti sulla riforma del catasto è ridicola. Due considerazioni: l’indagine conoscitiva sul catasto l’ha voluta la Lega, con la commissione presieduta da un leghista, e votata all’unanimità; nell’articolo 6 è previsto che questo tipo di mappatura non fa altro che mettere a disposizione, dal 2026 in poi, tutta una serie di dati su cui poi le forze politiche si assumeranno la responsabilità di fare una riforma o meno. Nessun effetto fiscale sull’imposizione patrimoniale, nessun aumento delle tasse. Crediamo che il limite della più becera propaganda sia stato ampiamente oltrepassato”. Lo dichiarano in una nota i portavoce del Movimento 5 stelle in commissione Finanze alla Camera. “Il risultato della proposta di mediazione - sottolineano - dimentica le finalità di ammodernamento e digitalizzazione del catasto che sono necessarie oggettivamente per contribuenti ed operatori professionali oltre che per la stessa agenzia, oltre che i principi di interoperabilità delle banche dati che sono stati condivisi nel documento delle Camere e sono alla base di un fisco più efficiente e meno invasivo. Si tratta di due punti fondamentali per il Movimento per favorire il rapporto tra fisco e contribuente” concludono. (Com)