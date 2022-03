Brasile: alluvione a nord di Rio, governo stanzia 1,7 milioni di real per la popolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale del Brasile ha stanziato 1,7 milioni di real (285 mila euro) in favore del municipio di Petropolis, nello stato di Rio de Janeiro, perché possano essere usati in azioni di protezione civile e in sostegno alla popolazione bisognosa. La città è stata travolta da un'ondata di maltempo che, lo scorso 15 febbraio, ha causato frane, smottamenti e allagamenti. Complessivamente, il bilancio è salito a 232 morti, di cui 138 donne, 94 donne e 44 bambini. Le squadre di soccorso della protezione civile e dei vigili del fuoco sono ancora al lavoro per cercare di estrarre dalle macerie e dal fango 5 dispersi. Al momento, inoltre, 1.117 persone sono ancora alloggiate in centri di accoglienza gestiti da municipio, associazioni religiosi e organizzazioni non governative. (segue) (Brb)