Abruzzo: assessore Liris, ok a Pit comprensorio Navelli per 9,5 milioni (2)

- La strategia di intervento del Pit "Altopiano d'Abruzzo: un museo all'aperto" è orientata alla costituzione di un sistema turistico per la fruizione di itinerari naturali, culturali e religiosi, raccontando il paesaggio e i segni tracciati dalla natura e dall'uomo e dando la possibilità ai visitatori di scoprire elementi tangibili ed intangibili della storia dell'umanità di borghi, castelli e siti archeologici. Sei le azioni previste, che prevedono il potenziamento della rete di fruizione turistica nei luoghi che caratterizzano la ricchezza del patrimonio territoriale; la valorizzazione delle aree a maggior valenza ambientale e naturale, i beni culturali e il paesaggio in modo sostenibile; l'aumento della qualità del sistema dei servizi dell'accoglienza; l'aumento dei flussi turistici con particolare riferimento ai periodi non estivi; la valorizzazione e promozione di itinerari turistici intesi come prodotti in grado di aumentare l'appetibilità del sistema turistico del territorio per i mercati nazionali ed esteri; la valorizzazione del turismo culturale e naturalistico, in un'ottica di diversificazione dell'offerta e di vendita di nuovi prodotti turistici. Sono previste azioni per 1,3 milioni di euro nel comune di Caporciano, 1 milione a Carapelle, 2,7 a San Pio delle Camere, 2,7 a Navelli, 1,1 a Prata d'Ansidonia e circa mezzo milione di euro per azioni che interessano tutti e cinque i comuni. (Com)