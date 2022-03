Ucraina: Di Maio, pronti a continuare con sanzioni contro Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- L’Italia è pronta a imporre nuove sanzioni alla Russia per l’aggressione da parte delle forze di Mosca nei confronti dell’Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo a “Piazza pulita” su La7. "Non abbiamo finito con le sanzioni" alla Russia, "anche perchè l'alternativa alle sanzioni è la guerra", ha spiegato il ministro, parlando poi delle iniziative diplomatiche in sede Ue. "Bisogna continuare a percorrere il tentativo di mediazione dell'Ue con la presidenza di turno", ha aggiunto il titolare della Farnesina.(Res)