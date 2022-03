Ucraina: Scholz, obiettivo ritiro truppe, adesione Nato non all’ordine del giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’adesione dell’Ucraina, come pure quella della Georgia, all’Alleanza atlantica non è all’ordine del giorno: l’obiettivo primario è quello di porre fine alla guerra nei territori di Kiev e favorire il ritiro delle truppe russe. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz sulla “Zdf”, precisando che proprio per queste ragioni la Nato non interverrà nella guerra in Ucraina. "Sarebbe una drammatica escalation in questa difficile situazione, e comporterebbe gravi pericoli", ha spiegato il capo del governo di Berlino.(Geb)