Terzo settore: Acli lanciano il portale "Proximo" per supporto agli enti

- "Il nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è uno strumento innovativo che nasce cooperazione e si basa su 5 presupposti: semplificazione, sicurezza, velocità della relazione, dialogo telematico tra gli enti del terzo settore e trasparenza". Lo ha dichiarato Claudio Gagliardi, vicesegretario generale di Unioncamere, durante il convegno "Le reti di Terzo settore per la crescita delle comunità" organizzato dalle Acli presso la sede del Cnel a Roma. È intervenuto anche Luigi Bobba, Presidente di Terzjus, che ha detto quanto "le reti siano fondamentali per il successo della riforma del Terzo Settore: la riforma non ha scommesso sull'uniformità ma sull'unità del terzo settore". Marco Bani, capo segreteria presso il Ministero dello Sviluppo Economico si è concentrato sull'importanza della rivoluzione digitale: "Grazie ai 7 miliardi previsti dal Pnrr per la fibra, in 4 anni possiamo collegare tutto il Paese e non lasciare nessuno indietro. Un altro obiettivo è la connessione nelle scuole e negli ospedali. Ci sono 10 mila scuole e 12 mila strutture ospedalieri che devono essere connesse. Non si può pensare ad un posto pubblico o privato senza connessione". Durante il convegno è stato presentato anche il nuovo portale Proximo, pensato per aiutare gli enti del sistema Acli con gli adempimenti previsti dalla riforma del Terzo settore. "Il nostro sforzo è stato quello di unire tecnologia e competenze" ha dichiarato Damiano Bettoni, Segretario generale delle Acli durante la presentazione del nuovo portale "le tecnologie erano quello che abbiamo già a disposizione come associazione mentre per le competenze ci siamo appoggiati ad un gruppo di nostri esperti, che ha maturato esperienze sul campo, e ai nostri operatori nei service di tutta Italia. Il prossimo passaggio a cui puntiamo – ha concluso Bettoni - è quello di stabilire una connessione telematica continua con il ministero del Lavoro". (Com)