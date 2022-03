Molise: Consiglio regionale per i fatti di guerra in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Molise che si è riunito oggi ha dedicato la prima parte dei lavori alle vicende della guerra in Ucraina. Il presidente dell'Assemblea Salvatore Micone ha espresso, a nome di tutta l'Assise, solidarietà al popolo ucraino ribadendo quanto prevede l'articolo 11 della Costituzione sul ripudio della guerra quale strumento di offesa alla libertà. L'Assemblea ha quindi rispettato un minuto di silenzio in ricordo di tutti i caduti della guerra in Ucraina. Il presidente della Regione, Donato Toma, subito dopo, ha dato comunicazione ufficiale all'Aula di quanto si sta facendo nel sistema delle regioni per fronteggiare l'emergenza rinveniente dalla guerra in Ucraina. In particolare il presidente ha dato notizia dell'attività che sta portando avanti con il Capo della Protezione civile nazionale per la strutturazione dello strumento normativo, un'ordinanza, che consenta l'attivazione delle iniziative più idonee per ospitare i profughi ucraini, che secondo le previsioni dovrebbero giungere in Italia per raggiungere i propri parenti che vivono e lavorano nei diversi territori. (Gru)