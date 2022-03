Fisco: Cattaneo (FI), su catasto forzatura insensata, noi per mediazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le ore a costruire un testo che potesse venire incontro alle diverse sensibilità dei partiti che sostengono l’esecutivo sono state rese vane dal passo indietro compiuto dal governo. Siamo delusi e amareggiati, anche perché la scelta di non trovare in Parlamento un punto d’incontro che salvaguardasse l’unità della maggioranza ha di fatto creato un pericoloso precedente dalle conseguenze imprevedibili. E questo non certo per colpa di Forza Italia, impegnata in una coerente azione di mediazione". Lo afferma, in una nota, il deputato di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, responsabile dei dipartimenti del partito, secondo cui "oggi il governo non ha avuto il coraggio di ‘salvaguardare’ la propria maggioranza permettendo alle forze di sinistra di spalancare le porte ad una nuova invasione di tasse sulla casa che come uno sciame di cavallette potrebbe distruggere il già misero ‘raccolto’ delle famiglie italiane. Questo resterà agli atti. Così come la forzatura da parte dell'esecutivo su un tema così delicato come la riforma del catasto che con le 'minacce' di rottura formulate ieri dalla sottosegretaria Guerra ha di fatto reso molto complicato ogni tentativo di confronto", conclude.(Com)