Ucraina: Usa impongono nuove sanzioni contro oligarchi russi

- Gli Stati Uniti, in coordinamento con alleati e partner, hanno annunciato oggi un nuovo gruppo di sanzioni contro degli oligarchi russi e i loro familiari che stanno sostenendo il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, “nonostante la brutale invasione dell’Ucraina”. Lo riferisce un comunicato stampa della Casa Bianca. In particolare, le sanzioni riguardano almeno otto cosiddette élite russe e sono state imposte restrizioni di viaggio a 19 oligarchi e a 47 familiari e stretti collaboratori di questi ultimi. Tra i soggetti sanzionati vi è il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, che “è uno dei principali divulgatori della propaganda di Putin”. Queste persone e i loro familiari saranno tagliati fuori dal sistema finanziario statunitense, i loro beni negli Stati Uniti saranno congelati e le loro proprietà non saranno utilizzabili. Una delle élite sanzionate è Alisher Burhanovich Usmanov, uno degli individui più ricchi della Russia e uno stretto alleato di Putin, fa sapere la Casa Bianca. (Nys)