Farnesina: Di Maio partecipa domani a riunioni ministeriali straordinarie Nato, G7 e Consiglio Affari esteri

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, sarà domani, 4 marzo, a Bruxelles per partecipare alla riunione straordinaria dei ministri degli Esteri Nato sulla situazione in Ucraina. Lo riferisce una nota della Farnesina. Convocata dal segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, la riunione, cui prenderanno parte anche i ministri degli Esteri di Svezia e Finlandia e l’Alto rappresentante della politica estera europea, Josef Borrell, si svolge a seguito del vertice straordinario dei capi di Stato e di governo dell’Alleanza atlantica, tenutosi in videoconferenza il 25 febbraio. Al termine, avrà luogo la riunione ministeriale Esteri in formato G7, seguita da una riunione straordinaria del Consiglio affari esteri dell’Unione europea, cui parteciperanno anche il ministro degli Affari esteri ucraino, Dmytro Kuleba (in videoconferenza), il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, la ministra degli Esteri del Regno Unito, Elizabeth Truss, e la ministra degli Esteri del Canada e il segretario generale della Nato. Questi incontri rientrano tra i molteplici appuntamenti di questi giorni volti a coordinare la risposta della Comunità internazionale all’aggressione russa all’Ucraina. L’obiettivo è riaffermare il valore fondamentale dell’unità europea e transatlantica e favorire un ulteriore rafforzamento del coordinamento strategico tra Nato e Unione europea. (Res)