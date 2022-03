Fisco: Perego (FI), riforma catasto è porta verso patrimoniale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La riforma del catasto, così come imposta al Parlamento dalla compagine di sinistra del governo, senza dare seguito alla mediazione proposta da Forza Italia, è una porta verso la patrimoniale". Lo afferma, in una nota, il vice presidente dei deputati di Forza Italia, Matteo Perego, secondo cui "un conto era far emergere gli immobili non accatastati, un’altra è adeguare le rendite catastali ai valori di mercato. Non bastasse la sostanza è anche un problema di forma e di rispetto del Parlamento a cui è stato posto un aut aut inaccettabile".(Com)