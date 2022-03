Roma: tentata concussione, condannato l'ex rettore dell'università Tor Vergata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un anno e 8 mesi di reclusione, pena sospesa, è la condanna inflitta oggi dal tribunale di Roma a Giuseppe Novelli, ex rettore dell’università di Roma Tor Vergata, per tentata concussione. La procura aveva chiesto per Novelli la pena di 2 anni e 10 mesi. Giuseppe Novelli è finito prima indagato, poi processato e condannato per la denuncia di Pierpaolo Sileri, oggi sottosegretario alla Salute, e Giuliano Gruner, all'epoca ricercatori, che hanno sostenuto di aver subito dall'ex rettore pressioni per ritirare il ricorso presentato al Tar in merito alla nomina di altri due colleghi dell’università. L'ex rettore, però, è stato assolto per l'episodio di istigazione alla corruzione. (Rer)