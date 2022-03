© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Anche a causa della pandemia abbiamo capito quanto sia necessaria una informazione fatta da professionisti, come ad Agenzia Nova, che ci tiene costantemente aggiornati" Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio, già Segretariodel Partito Democratico

20 luglio 2021

- REGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato partecipano alla presentazione dell'accordo tra Regione Lazio e Ministero della Salute sui prossimi interventi presso il Presidio Ospedaliero di Belcolle. Seguirà l'inaugurazione della nuova plasma-emoteca (seconda in Italia) consegnata alla Asl dall'Avis di Viterbo. Interviene il Direttore Generale dell'Asl di Viterbo, Daniela Donetti. Viterbo, Cittadella della Salute in Via Enrico Fermi, 15. (ore 11:00) (segue) (Rer)