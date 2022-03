Ucraina: "Nbc", linea diretta fra Pentagono e ministero Difesa russo per evitare escalation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pentagono ha stabilito una nuova linea di comunicazione diretta con il ministero della Difesa russo per prevenire "errori di calcolo, incidenti militari e possibili escalation" in Ucraina, ma soprattutto negli altri Stati dell’Europa orientale. Lo riferisce l’emittente statunitense “Nbc News” citando fonti dell’amministrazione Usa. Gli Stati Uniti hanno più volte assicurato di non avere truppe dispiegate in Ucraina, ma Washington –e soprattutto gli alleati Nato - temono potenziali ricadute e incidenti entro i loro confini a seguito dell’aggressione russa contro Kiev. Un funzionario del Pentagono, parlando in condizione di anonimato, ha confermato che la linea di comunicazione fra i due dicasteri è stata stabilita a partire il primo marzo.(Nys)