Ucraina: Usa-Slovacchia, Blinken a colloquio con ministro Esteri Korcok

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha sostenuto oggi una conversazione con il ministro degli Esteri della Slovacchia, Ivan Korcok. Durante il colloquio, fa sapere il portavoce Ned Price, Blinken è tornato a condannare l'attacco "premeditato, non provocato e ingiustificato" della Russia in Ucraina. Gli Usa "sono al fianco di tutti gli alleati della Nato, così come dell'Ucraina", ha sottolineato il segretario di Stato ringraziando Korcok per "l'incondizionato impegno nel fornire protezione alle centinaia di migliaia di persone in fuga dalla guerra di Putin e alla ricerca di rifugio". Il segretario di Stato ha infine espresso l'apprezzamento degli Usa per la risposta politica ed umanitaria fornita dalle autorità slovacche alle "ostilità della Russia". (Nys)